В Перми суд арестовал подозреваемого в убийстве 6-летней жительницы Чусовского округа Мужчина отправлен в СИЗО на два месяца Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения жителю п. Верхнечусовские городки, задержанному после гибели 6-летней девочки. Он проведёт в СИЗО два месяца, об этом сообщает 59.ru.

Заседание суда было закрытым для прессы. Известно лишь, что на аресте настаивали следователь и прокурор, адвокат выступал против.

По данным издания «КП-Пермь», мужчина признался, что случайно толкнул девочку, после чего она упала в колодец и утонула. При этом источник газеты отмечает, что мужчина путается в показаниях и его признание вызывает вопросы.

В СУ СКР отвечают, что ведётся следствие, и комментариев не дают.

Взятого под арест 46-летнего мужчину задержали пять дней назад после прохождения полиграфа. В СМИ сообщалось, что он был судим за убийство ребёнка и пробыл в колонии 10 лет.

Напомним, 12 августа в п. Верхнечусовские Городки Чусовского округа Пермского края около 19.00 ушла в магазин и пропала шестилетняя девочка.

Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В ночь с 14 на 15 августа тело ребёнка обнаружили в пожарном колодце за магазином, куда направлялся ребёнок. Были назначены экспертизы.

Следов насильственной смерти, по предварительным данным, не обнаружено, девочка умерла от утопления, но правоохранители продолжают отрабатывать все версии, в том числе криминальные.

Председатель СУ СКР РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование данного дела.

В четверг, 18 августа, состоялись похороны погибшей.

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