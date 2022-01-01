Следователи установили причину смерти 6-летней девочки из Пермского края
Они на 90% уверены, что произошёл несчастный случай
Шестилетняя девочка из п. Верхнечусовские Городки погибла от утопления. Следов насильственной смерти не обнаружено. Об этом изданию «КП-Пермь» сообщил источник в следственных органах. Правоохранители продолжают отрабатывать все версии трагедии, в том числе криминальные, но уже на 90% уверены, что произошёл несчастный случай, пишет газета.
Источник добавил, что расследование уголовного дела продолжается, следствие должно собрать исчерпывающие данные, подтверждающие, что девочка не стала жертвой преступления.
Напомним, 12 августа в п. Верхнечусовские Городки около 19.00 ушла в магазин и пропала шестилетняя девочка.
Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Вечером 14 августа тело ребёнка обнаружили в пожарном колодце. Были назначены экспертизы.
Известно, что по делу задержан 46-летний местный житель. Сообщалось, что мужчина ранее отсидел в тюрьме десять лет за то, что утопил своего новорождённого сына в колодце.
В СУ СКР по Пермскому краю ситуацию официально не комментируют.
Председатель СУ СКР РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование данного дела.
В четверг, 18 августа, состоялись похороны погибшей.
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