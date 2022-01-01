Следователи установили причину смерти 6-летней девочки из Пермского края Они на 90% уверены, что произошёл несчастный случай Поделиться Твитнуть

Шестилетняя девочка из п. Верхнечусовские Городки погибла от утопления. Следов насильственной смерти не обнаружено. Об этом изданию «КП-Пермь» сообщил источник в следственных органах. Правоохранители продолжают отрабатывать все версии трагедии, в том числе криминальные, но уже на 90% уверены, что произошёл несчастный случай, пишет газета.

Источник добавил, что расследование уголовного дела продолжается, следствие должно собрать исчерпывающие данные, подтверждающие, что девочка не стала жертвой преступления.

Напомним, 12 августа в п. Верхнечусовские Городки около 19.00 ушла в магазин и пропала шестилетняя девочка.

Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Вечером 14 августа тело ребёнка обнаружили в пожарном колодце. Были назначены экспертизы.

Известно, что по делу задержан 46-летний местный житель. Сообщалось, что мужчина ранее отсидел в тюрьме десять лет за то, что утопил своего новорождённого сына в колодце.

В СУ СКР по Пермскому краю ситуацию официально не комментируют.

Председатель СУ СКР РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование данного дела.

В четверг, 18 августа, состоялись похороны погибшей.

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