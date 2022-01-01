В Пермском крае ведутся поиски пропавшей шестилетней девочки Ребёнок ушёл в магазин вечером 12 августа и не вернулся Поделиться Твитнуть

В п. Верхнечусовские Городки Пермского края пропала шестилетняя девочка. Информация появилась на соцсетях поискового отряда, объявившего сбор волонтёров на поиски ребёнка. В том числе нужны автоволонтёры — доставить добровольцев к месту поисков.

Также собираются записи с видеорегистраторов у водителей, которые 12 августа проезжали по улице Энгельса в Верхнечусовских Городках в период с 18:50 до 19:30.

Сообщается, что девочка 12 августа около 19 часов ушла в магазин и домой не вернулась.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.