После исчезновения 6-летней девочки в Пермском крае возбуждено уголовное дело по статье «убийство» К настоящему времени местонахождение ребёнка не установлено Поделиться Твитнуть

Следователи Чусового возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия установлено, что 12 августа около 19 часов из дома, расположенного в пос. Верхнечусовские Городки Чусовского ГО Пермского края, ушла и пропала девочка, 2015 года рождения.

В тот же день была начата проверка, вместе с сотрудниками полиции и волонтерами организован поиск. К настоящему времени местонахождение ребёнка не установлено.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, осуществляется полный комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Приметы пропавшей девочки: на вид 6 — 7 лет, рост около 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, волнистые ниже плеч, глаза голубые.

Была одета: темные спортивные трико, светлая толстовка, с собой возможно была мягкая игрушка хаги ваги синего цвета.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просим сообщать в полицию по телефону 102 или по телефону 8(342)249-54-55.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.