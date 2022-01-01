Елена Синица Глава СКР поставил на личный контроль расследование гибели 6-летней девочки в Прикамье Руководитель краевого следкома должен предоставить подробный отчёт об установлении обстоятельств Поделиться Твитнуть

Председатель СУ СКР РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование о гибели 6-летней девочки в Пермском крае. Об этом говорится на сайте ведомства.

Также сообщается, что Бастрыкин дал указание руководителю краевого следкома Денису Головкину представить подробный доклад об установлении обстоятельств исчезновения ребёнка. Кроме этого, поручено проверить все версии смерти девочки, в том числе и криминального характера.





Напомним, 12 августа в п. Верхнечусовские Городки около 19.00 ушла в магазин и пропала шестилетняя девочка. Был объявлен сбор волонтёров. В поисках участвовало около 600 чел. В результате тело пропавшей нашли в колодце.

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