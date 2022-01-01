Тело пропавшей в Пермском крае 6-летней девочки нашли в колодце Ведётся работа по извлечению тела ребёнка из воды Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В п. Верхнечусовские Городки Чусовского округа Пермского края в колодце с водой нашли тело девочки, которую разыскивали правоохранители, волонтёрские организации и добровольцы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ведётся работа по извлечению тела ребенка из воды.

В ведомстве напомнили, что по факту исчезновения девочки было возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Устанавливаются все обстоятельства гибели ребёнка.

«Криминальная версия смерти ещё не доказана, — сообщили изданию Ural Mash в Национальном центре помощи пропавшим детям, — но подозревается, что тело девочки могли подбросить — колодец ранее был пуст, его проверяли спасатели и волонтёры».

Ранее сообщалось, что 12 августа в п. Верхнечусовские Городки около 19.00 ушла в магазин и пропала шестилетняя девочка. Был объявлен сбор волонтёров. В поисках приняли участие около 600 человек. За информацию о пропавшей было объявлено вознаграждение.









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