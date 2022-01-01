Елена Синица
За информацию о пропавшей в Прикамье 6-летней девочке объявили вознаграждение
Оно составит полмиллиона рублей
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За информацию о правшей в Пермском крае 6-летней Анастасии Брихунец объявили вознаграждение в размере 500 тыс.руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
«Всех, кто обладает любыми сведениями о местонахождении пропавшей, либо другими данными, способствующими ее поиску, просим позвонить в полицию. За информацию, которая поможет найти ребенка, предусмотрено вознаграждение в размере 500 тыс. руб. Анонимность гарантируется», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что девочка пропала в посёлке Верхнечусовские Городки Пермского края. Вечером 12 августа она ушла в магазин и домой не вернулась.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».
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