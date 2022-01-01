Елена Синица На поиски пропавшей в Прикамье 6-летней девочки вышли около 600 человек В поисках принимают участие следователи, сотрудники МЧС и местные жители Поделиться Твитнуть

На поиски пропавшей в Пермском крае 6-летней Анастасии Брихунец вышли около 600 человек. Об этом сообщает портал 59.ru.

В поисках принимают участие следователи, полицейские, сотрудники МЧС, а также волонтёры и местные жители.





Напомним, ранее сообщалось, что девочка пропала в посёлке Верхнечусовские Городки Пермского края. Вечером 12 августа она ушла в магазин и домой не вернулась





Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

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