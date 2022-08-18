В Пермском крае состоялись похороны 6-летней девочки из Верхнечусовских Городков В траурной процессии участвовало несколько десятков человек Поделиться Твитнуть

В Верхнечусовских Городках Пермского края 18 августа простились с погибшей шестилетней девочкой. В траурной процессии участвовали около 60 человек, а в колонне было два десятка автомобилей, сообщает 59.ru.

Гроб с погибшей пронесли по центральной улице посёлка до храма Богоявления Господня. После отпевания девочку похоронили на местном кладбище.

Напомним, 12 августа в п. Верхнечусовские Городки около 19.00 ушла в магазин и пропала шестилетняя девочка.

Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Вечером 14 августа тело ребёнка обнаружили в пожарном колодце. Были назначены экспертизы. По их результатам будет сделан вывод, была ли смерть насильственной. Пока данные не обнародованы.

Известно, что по делу задержан 46-летний местный житель. Сообщалось, что мужчина ранее отсидел в тюрьме десять лет за то, что утопил своего новорождённого сына в колодце.

В СУ СКР по Пермскому краю ситуацию не комментируют. Председатель СУ СКР РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование данного дела.

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