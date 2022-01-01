По делу о гибели 6-летней девочки в Пермском крае задержан отсидевший за убийство ребёнка мужчина Дом задержанного находится в 20 м от места, где нашли тело убитой Поделиться Твитнуть

Верхнечусовские городки / фото: wikimapia.org

В воскресенье, 14 августа, в п. Верхнечусовские Городки Чусовского округа Пермского края правоохранительными органами в рамках расследования дела о гибели 6-летней девочки задержан 46-летний местный житель. Об этом сообщает «КП-Пермь».

По данным издания, он до сих пор находится под стражей. Как пишет газета, мужчина ранее отсидел в тюрьме десять лет за то, что утопил своего новорождённого сына в колодце.

Известно, что дом задержанного находится в 20 м от места, где нашли тело девочки.

В СУ СКР информацию не комментируют.

Напомним, вечером 14 августа в п. Верхнечусовские Городки в колодце с водой нашли тело девочки. Возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Устанавливаются все обстоятельства гибели ребёнка.

Ранее сообщалось, что 12 августа в п. Верхнечусовские Городки около 19.00 ушла в магазин и пропала шестилетняя девочка. В поисках приняли участие около 600 человек.

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