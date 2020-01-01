Анна Брюханова Люди несут в университет цветы, свечи и мягкие игрушки В Перми — день траура, объявленный в связи с трагедией в ПГНИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Вторник, 21 сентября, в Перми объявлен днём траура. На ул. Дзержинского, рядом со входом на территорию кампуса, установили временный мемориал погибшим во время стрельбы в пермском университете. С раннего утра горожане возлагают цветы, мягкие игрушки (большинству погибших было 18-20 лет) и зажигают свечи.

Дмитрий Красильников, ректор ПГНИУ:

— Объяснить человеческой логикой это невозможно. Этот акт чудовищного насилия навсегда останется глубочайшим рубцом в жизни Пермского госуниверситета и Пермского края. Мы скорбим по нашим погибшим и надеемся на скорейшее выздоровление всех тех, кто получил ранения. Сегодня, конечно, главное — это помощь. Не только материальная, но и психологическая. Всё необходимое в этом направлении делается, работают все службы. Развёрнуты пункты психологической помощи, их телефоны выложены на сайте университета и в СМИ. Нам всем предстоит полностью разобраться в произошедшем, сделать необходимые выводы. И я убеждён, что сделать мы это может только все вместе.

Место трагедии также посетили глава региона Дмитрий Махонин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков:

— Тяжелейшая трагедия, — сказал Фальков. — Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования. Тем, кто выжил, скорейшего выздоровления. Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть все необходимое для того, чтобы перелёт прошёл нормально. Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой.

Вышла к дежурящим у мемориала журналистам декан химического факультета ПГНИУ Ирина Машевская. Именно корпус химфака, когда там шли занятия, атаковал пермский стрелок:

— Моргенштерн и прочие блогеры, которые в прямом эфире избивают людей, издеваются над ними, всё это транслируют и ещё зарабатывают на этом деньги! О чём мы тогда вообще можем говорить?! Я думаю, что с этим нужно что-то делать.

На просьбу прокомментировать действия преподавателя, отказавшегося прерывать занятия во время происшествия, декан ответила следующее:

— Я точно знаю, что коллега, о котором вы говорите, заблокировал студентов внутри помещения, то есть он закрыл железную дверь. Это первое и главное, что он сделал. В этом плане он обезопасил студентов, находящихся в помещении. Я думаю, он продолжил вести занятия, чтобы сохранить спокойствие и не вызвать панику.

Юлия Усольцева

В понедельник, 20 сентября, около 11 часов утра на территорию кампуса зашёл вооружённый винтовкой и с большим запасом патронов студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров. Молодой человек в каске, балаклаве и полном боевом обмундировании ранил охранника на КПП и не спеша двинулся к восьмому корпусу, продолжая стрелять и добивать раненых.

В группе университета в социальных сетях тут же появилось обращение к студентам и преподавателям с требованием срочно закрыть двери в кабинтах. Многие учащиеся решили забаррикадироваться. Некоторые начали выпрыгивать из окон.

За несколько минут до нападения стрелок опубликовал Вконтакте пост, где рассказал, как долго и тщательно готовился к этому дню.

Обезвредить стрелка удалось сотрудникам ДПС , которые первыми откликнулись на вызов. Пока старший лейтенант Владимир Макаров выводил студентов и сотрудников с территории университета, его коллега, младший лейтенант Константин Калинин, обнаружил стрелявшего и сумел обезвредить его. В ходе задержания нападавший получил тяжёлые огнестрельные ранения.

В результате ЧП погибло шесть человек, 24 получили ранения различной степени тяжести. В тяжелом состоянии девять пострадавших. Семерых сегодня бортом МЧС вывезли на лечение в столицу.

Константин Долгановский, Юлия Усольцева

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