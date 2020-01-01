Мария Сыропятова Охранник ПГНИУ, первым получивший пулю «университетского стрелка», остался жив Всего ранены двое сотрудников кампуса Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

При стрельбе в ПГНИУ тяжелые ранения получили двое сотрудников кампуса пермского университета. Несколько источников «Нового компаньона» рассказали, что это охранники ПГНИУ — мужчины средних лет. Один работал охранником пропускного пункта со стороны ул. Данщина (накануне СМИ сообщали, что он погиб), а второй — в одном из корпусов ПГНИУ.

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, 18-летний студент ПГНИУ открыл стрельбу из ружья по студентам, посетителям и сотрудникам кампуса университета. В результате погибли шестеро и были травмированы 28 человек (из них госпитализированы 20 человек). Нападавший был обезврежен сотрудником ДПС. Сегодня семеро пострадавших будут направлены на лечение в московские клиники.

21 сентября в Пермском крае — день траура по погибшим в пермском университете.

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