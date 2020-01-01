Олеся Максименко Стрелка в ПГНИУ задержал сотрудник госавтоинспекции Экипаж полка ДПС первым прибыл на место происшествия Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первыми на месте происшествия сегодня утром в ПГНИУ прибыл экипаж полка ДПС, сообщает информпортал «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По её словам, сразу по прибытии старший лейтенант Владимир Макаров занялся организацией студентов и сотрудников университета. Его коллега, младший лейтенант Константин Калинин, увидел в главном корпусе ПГНИУ вооруженного мужчину, который открыл стрельбу по полицейскому. Госавтоинспектор открыл ответный огонь, ранив стрелявшего, после чего обезвредил его и начал оказывать первую помощь.

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