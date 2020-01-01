В пермском университете студент вуза открыл стрельбу Есть погибшие Поделиться Поделиться Твитнуть

фото очевидцев. Стрельба ПГНИУ

В ПГНИУ в понедельник, 20 сентября, около 11 часов утра произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Всё службы города и университета приведены в готовность. Информацию будем сообщать. Пожалуйста, будьте осторожны. Все занятия отменяются»,— говорилось в сообщении.

Позднее появилась информация, что более десяти человек пострадали при стрельбе в университете в Перми. Эти данные ТАСС подтвердили в минздраве.

На место стрельбы в университете выехал губернатор Дмитрий Махонин.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, есть погибшие:

«На месте работают правоохранительные органы и экстренные медицинские службы. На данный момент есть информация о том, что стрелок обезврежен. Губернатор Пермского края выражает соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим в трагедии будет оказана вся необходимая помощь».

Как сообщили в СУ СКР, по факту стрельбы в ПГНИУ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство».

В ведомстве сначала сообщили, что погибли пять человек, шестеро пострадало. По последним данным, количество погибших увеличилось до восьми.

Личность подозреваемого установлена. Им оказался студент вуза Тимур Бекмансуров. В настоящее время стрелок задержан. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

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