Елена Синица В сети появилась исповедь устроившего стрельбу на территории ПГНИУ Нападение он начал планировать несколько лет назад Поделиться Поделиться Твитнуть

В социальных сетях появилось заявление стрелка, устроившего в понедельник, 20 сентября, пальбу на территории ПГНИУ Тимура Бекмансурова (пост был размещён во Вконтакте, но позднее удалён).

Как сообщал Бекмансуров в посте, с середины 10-го класса он начал откладывать деньги на покупку огнестрельного оружия. К марту 2021 года была собрана нужная сумма. После исполнения 18 лет он начал заниматься получением лицензии.

Примерно 13 марта Бексмансуров написал заявление на получение охотничьего билета и отправился в психиатрическую клинику на ул. Петропавловская, 74.

Тогда психолог сообщила, что в её записях отмечено, что она не доверяет его ответам. Предложила пройти платного психолога.

Платный психолог упомянула , что необходимо пройти тест на тип личности (500 вопросов) и попросила прийти на приём через пару дней.

«Вернувшись домой, мне не составило труда найти этот тест, прочитать про критерии оценивания и пройти пару десятков раз. Вернулся на приём, зная ответы на тест», — говорилось в посте.

Далее в наркодиспансере стрелявший получил необходимые справки и забрал охотничий билет в МФЦ.

Затем прошёл обучение по безопасному обращению с оружием в образовательном центре «Олимп». Успешно сдал экзамен и получил сертификат.

Примерно 28 апреля забрал лицензию на оружие и купил оружие в магазине на ул. Героев Хасана, 64. Разрешение на хранение и ношение оружия получил 27 мая.

В обращении уточняется, что первоначально местом нападения должна была быть школа, в которой учился стрелок, но он решил изменить свой выбор. Рассматривал торговые центры, больницы, театры, вокзал, но эти места ему «не подходили по расписанию». После сдачи госэкзаменов он стал ждать списки зачисленных, чтобы «узнать, какое учебное заведение подпишет себе смертный приговор».

Напомним, студент открыл стрельбу на территории ПГНИУ 20 сентября около 11 часов утра. В результате стрельбы погибли восемь человек.

Как сообщили в СУ СКР, по факту стрельбы в ПГНИУ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.