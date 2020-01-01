«Люди выпрыгивали прямо из окон» Очевидцы рассказали о том, что происходило на территории ПГНИУ во время стрельбы Поделиться Поделиться Твитнуть

В понедельник, 20 сентября, на территории кампуса Пермского классического университета около 11 часов утра произошла стрельба. По предварительным данным, в ходе стрельбы погибло восемь человек, 28 пострадавших обратились за медицинской помощью. Часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести. «Новый компаньон» собрал комментарии студентов и преподавателей, которые стали очевидцами стрельбы.

Константин Долгановский

«Я студент, выходил из восьмого корпуса. Только открыл дверь, услышал стрельбу, разлетелась левая дверь. Передо мной люди бегут, кричат «выстрелы». Я развернулся и побежал в корпус, поднялся до шестого этажа. Мы все закрылись в аудитории , ждали команд. Проверяли контакты, чтобы узнать, что нам дальше делать. Непонятно было, что делать и кому делать. Было три ложных эвакуации и две нормальных».

Константин Долгановский

«Я подходил в университет где-то к 11:30. В метрах 20-30 от меня слышна стрельба, стекло бьётся и люди бегут к Ж/Д-вокзалу, кричали «уходите». Он ещё шёл, около машин, рядом стоящих, обстреливал их, потом уже зашёл на территорию университета. В каких-то корпусах через громкую связь говорили, что надо закрыться в аудиториях и забаррикадироваться, если есть возможность. Полиция где-то минут через 15-20 уже приехала. Люди некоторые выпрыгивали прямо из окон».

Константин Долгановский

«Я была в аудитории во втором корпусе, услышала стрельбу. Сначала подумала, что салют может. Выстрелов было много. Я написала своим одногруппникам, мы начали это обсуждать. У одной девочки мама в университете работает. Она рассказала, что стреляют, сказала оставаться в аудитории. Команд нам каких-то не давали. Сидели в аудиториях часа 2,5 где-то. Всю информацию узнавали через соцсети. Когда мы вышли, ОМОН проверяли соседние аудитории. Нас несколько раз спросили, знаем ли что-то. Кто знал, остались, а остальные пошли домой».

Константин Долгановский

«Мы были на экскурсии, начались выстрелы, крики. Забежали люди, сказали садиться на пол, не шевелиться. Потом нас вывели через Ботанический сад. Вывели не всех, другая группа ещё в университете осталась. Говорят, что всё происходило в восьмом корпусе, люди выпрыгивали из окна. Есть раненые и даже погибшие».

Константин Долгановский

«Мы до последнего сидели без какой-либо информации. Никакого оповещения не было слышно, по крайней мере в 9 корпусе. Обо всем мы узнали только через социальные сети друг от друга. Даже преподаватель нам долго не верил и продолжал вести лекцию. В аудитории была паника, преподавателя постоянно перебивали студенты, они хотели каких-то действий со стороны преподавателя, хотя бы чтобы он закрыл дверь. Даже это не сразу сделали, долго мы сидели и просто вздрагивали от каждого шороха, при этом никто ничего не делал. В то же время из 8 корпуса уже начали прыгать из окон… Нас начали эвакуировать из кабинета только через 2 часа какие-то женщины-сотрудницы университета. Нас вывели во внутренний двор через чёрный ход, сразу за территорию ПГНИУ. Там нас ожидал мужчина в гражданской одежде с пистолетом Макарова, это был какой-то сотрудник полиции, но должность неизвестна. Далее нам велели идти по домам, в людные места не ходить.»

«Всё началось примерно 11:30. Я опаздывал на занятия, шёл во второй корпус. Видел студентов, которые выпрыгивают из окна. Мне понравилось, как сработали наши службы безопасности. По моим ощущениям, прошло буквально пять минут и все двери в корпуса уже были закрыты, переходы перекрыты. Я не смог попасть во второй корпус, меня направили в главный, туда тоже не сразу пустили. Я стучал и показывал удостоверение сотрудника. Мне кажется, внутри такого закрытого корпуса можно было чувствовать себя в безопасности. Позже я пошёл к студентам во второй корпус. Они, конечно, все были в нервном состоянии, близком к паническому. Я им объяснял, что мы сейчас за закрытыми дверями. Как мог им помогал психологически, общались на разные темы. Потом через громкую связь нам объявляли, что нужно оставаться в аудитории. Примерно через полтора часа, радио ПГУ по громкой связи объявило, что можно уже выйти. Примерно в 13:15 мы собрались в холле корпуса и нас организовано вывели за территорию университета», — говорит Иван Печищев, преподаватель, доцент ПГНИУ.

Константин Долгановский

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