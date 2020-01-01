«Люди выпрыгивали прямо из окон»
Очевидцы рассказали о том, что происходило на территории ПГНИУ во время стрельбы
В понедельник, 20 сентября, на территории кампуса Пермского классического университета около 11 часов утра произошла стрельба. По предварительным данным, в ходе стрельбы погибло восемь человек, 28 пострадавших обратились за медицинской помощью. Часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести. «Новый компаньон» собрал комментарии студентов и преподавателей, которые стали очевидцами стрельбы.
«Я студент, выходил из восьмого корпуса. Только открыл дверь, услышал стрельбу, разлетелась левая дверь. Передо мной люди бегут, кричат «выстрелы». Я развернулся и побежал в корпус, поднялся до шестого этажа. Мы все закрылись в аудитории , ждали команд. Проверяли контакты, чтобы узнать, что нам дальше делать. Непонятно было, что делать и кому делать. Было три ложных эвакуации и две нормальных».
«Я подходил в университет где-то к 11:30. В метрах 20-30 от меня слышна стрельба, стекло бьётся и люди бегут к Ж/Д-вокзалу, кричали «уходите». Он ещё шёл, около машин, рядом стоящих, обстреливал их, потом уже зашёл на территорию университета. В каких-то корпусах через громкую связь говорили, что надо закрыться в аудиториях и забаррикадироваться, если есть возможность. Полиция где-то минут через 15-20 уже приехала. Люди некоторые выпрыгивали прямо из окон».
«Я была в аудитории во втором корпусе, услышала стрельбу. Сначала подумала, что салют может. Выстрелов было много. Я написала своим одногруппникам, мы начали это обсуждать. У одной девочки мама в университете работает. Она рассказала, что стреляют, сказала оставаться в аудитории. Команд нам каких-то не давали. Сидели в аудиториях часа 2,5 где-то. Всю информацию узнавали через соцсети. Когда мы вышли, ОМОН проверяли соседние аудитории. Нас несколько раз спросили, знаем ли что-то. Кто знал, остались, а остальные пошли домой».
«Мы были на экскурсии, начались выстрелы, крики. Забежали люди, сказали садиться на пол, не шевелиться. Потом нас вывели через Ботанический сад. Вывели не всех, другая группа ещё в университете осталась. Говорят, что всё происходило в восьмом корпусе, люди выпрыгивали из окна. Есть раненые и даже погибшие».
«Мы до последнего сидели без какой-либо информации. Никакого оповещения не было слышно, по крайней мере в 9 корпусе. Обо всем мы узнали только через социальные сети друг от друга. Даже преподаватель нам долго не верил и продолжал вести лекцию. В аудитории была паника, преподавателя постоянно перебивали студенты, они хотели каких-то действий со стороны преподавателя, хотя бы чтобы он закрыл дверь. Даже это не сразу сделали, долго мы сидели и просто вздрагивали от каждого шороха, при этом никто ничего не делал. В то же время из 8 корпуса уже начали прыгать из окон… Нас начали эвакуировать из кабинета только через 2 часа какие-то женщины-сотрудницы университета. Нас вывели во внутренний двор через чёрный ход, сразу за территорию ПГНИУ. Там нас ожидал мужчина в гражданской одежде с пистолетом Макарова, это был какой-то сотрудник полиции, но должность неизвестна. Далее нам велели идти по домам, в людные места не ходить.»
«Всё началось примерно 11:30. Я опаздывал на занятия, шёл во второй корпус. Видел студентов, которые выпрыгивают из окна. Мне понравилось, как сработали наши службы безопасности. По моим ощущениям, прошло буквально пять минут и все двери в корпуса уже были закрыты, переходы перекрыты. Я не смог попасть во второй корпус, меня направили в главный, туда тоже не сразу пустили. Я стучал и показывал удостоверение сотрудника. Мне кажется, внутри такого закрытого корпуса можно было чувствовать себя в безопасности. Позже я пошёл к студентам во второй корпус. Они, конечно, все были в нервном состоянии, близком к паническому. Я им объяснял, что мы сейчас за закрытыми дверями. Как мог им помогал психологически, общались на разные темы. Потом через громкую связь нам объявляли, что нужно оставаться в аудитории. Примерно через полтора часа, радио ПГУ по громкой связи объявило, что можно уже выйти. Примерно в 13:15 мы собрались в холле корпуса и нас организовано вывели за территорию университета», — говорит Иван Печищев, преподаватель, доцент ПГНИУ.
Константин Долгановский
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.