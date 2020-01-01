Елена Синица Владимир Путин о стрельбе в Перми: «Это огромная беда для всей страны» Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин сделал заявление о ЧП со стрельбой в Пермском классическом университете.

«Понимаю, что любые соболезнования не могут заглушить горечь потери, это огромная беда для всей страны. Власти примут все необходимые действия для помощи семьям погибших и пострадавших при стрельбе в Перми. Правоохранители сделают все, чтобы расследовать ужасное преступление в Перми, выяснить причины случившегося», — сказал президент.

Напомним, 20 сентября примерно в 11 утра в ПГНИУ началась стрельба. По предварительным данным, студент 1 курса юридического факультета Тимур Бекмансуров на территории кампуса застрелил шесть человек, 28 пострадавших обратились за медицинской помощью. Часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

Краевое правительство приняло решение объявить 21 сентября днём траура в Пермском крае. Близким родственникам погибших выплатят из резервного фонда краевого правительства по одному миллиону рублей.





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