Минтербез Прикамья опубликовал список погибших в ПГНИУ 20 сентября
Самой юной жертве было 18 лет
Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало официальный список погибших в ПГНИУ 20 сентября:
Самченко Ксения Павловна – 18 лет;
Шакирова Екатерина Родомировна – 19 лет;
Арамелев Ярослав Алексеевич – 19 лет;
Мохова Александра Юрьевна – 20 лет;
Айгельдина Анна Александровна – 26 лет;
Энгауз Маргарита Геннадиевна – 66 лет.
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