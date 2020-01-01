Минтербез Прикамья опубликовал список погибших в ПГНИУ 20 сентября

Самой юной жертве было 18 лет

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Эвакуация универа

  Константин Долгановский

Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало официальный список погибших в ПГНИУ 20 сентября: 

Самченко Ксения Павловна – 18 лет;

Шакирова Екатерина Родомировна – 19 лет;

Арамелев Ярослав Алексеевич – 19 лет;

Мохова Александра Юрьевна – 20 лет;

Айгельдина Анна Александровна – 26 лет;

Энгауз Маргарита Геннадиевна – 66 лет.


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