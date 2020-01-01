Олеся Максименко Пермских госавтоинспекторов приставят к государственным наградам Экипаж полка ДПС первым прибыл на место трагедии в ПГНИУ и обезвредил преступника Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение представить пермских госавтоинспекторов Владимира Макарова и Константина Калинина к государственным наградам, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Экипаж полка ДПС первым прибыл на место преступления в ПГНИУ, где утром 21 сентября 18-летний студент Тимур Бекмамбетов открыл стрельбу по окружающим. Владимир Макаров помогал людям эвакуироваться, Константин Калинин зашёл в главный корпус ПГНИУ, где увидел вооружённого мужчину, открывшего стрельбу по полицейскому. Госавтоинспектор открыл ответный огонь, ранив стрелявшего, после чего обезвредил его и начал оказывать первую помощь

«В экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





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