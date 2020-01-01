Самолёт МЧС с ранеными вылетел из Перми в Москву Семеро пострадавших продолжат лечение в четырёх ведущих клиниках страны Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС

Спецборт МЧС с пострадавшими вылетел в Москву в сопровождении медиков федеральных центров, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Решение о транспортировке было принято 21 сентября на консилиуме в Пермской краевой клинической больнице с участием замминистра здравоохранения РФ Олега Гриднева и помощника главы минзрава РФ Оксаны Гусевой.

Пострадавшие продолжат лечение в центре нейрохирургии им. Бурденко, центре хирургии им. Вишневского, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прибывший в Пермь, рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ПГНИУ 20 сентября:

«Все пациенты госпитализированы в четыре клиники, наиболее тяжелые пациенты находятся в краевой больнице. Из 20 госпитализированных, девять находятся в тяжелом состоянии».

Глава минздрава сообщил, что решается вопрос о транспортировке нескольких пострадавших в Москву.

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