Самолёт МЧС с ранеными вылетел из Перми в Москву
Семеро пострадавших продолжат лечение в четырёх ведущих клиниках страны
Спецборт МЧС с пострадавшими вылетел в Москву в сопровождении медиков федеральных центров, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Решение о транспортировке было принято 21 сентября на консилиуме в Пермской краевой клинической больнице с участием замминистра здравоохранения РФ Олега Гриднева и помощника главы минзрава РФ Оксаны Гусевой.
Пострадавшие продолжат лечение в центре нейрохирургии им. Бурденко, центре хирургии им. Вишневского, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии.
Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прибывший в Пермь, рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ПГНИУ 20 сентября:
«Все пациенты госпитализированы в четыре клиники, наиболее тяжелые пациенты находятся в краевой больнице. Из 20 госпитализированных, девять находятся в тяжелом состоянии».
Глава минздрава сообщил, что решается вопрос о транспортировке нескольких пострадавших в Москву.
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