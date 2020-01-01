Михаил Мурашко: Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжёлом состоянии Обсуждается возможность транспортировки раненых в столичные клиники Поделиться Поделиться Твитнуть

Скрин видео: 5 канал

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прибывший сегодня в Пермь, рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ПГНИУ 20 сентября.

«Все пациенты госпитализированы в четыре клиники, наиболее тяжелые пациенты находятся в краевой больнице. Из 20 госпитализированных, девять находятся в тяжелом состоянии, — сообщил глава минздрава. — Сейчас им оказывается медицинская помощь».

В операциях тяжелых раненых принимают участие ведущие врачи из федеральных клиник, доставленных в Пермь.

Мурашко отметил, что решение о транспортировке наиболее тяжелых пострадавших будет приниматься после стабилизации их состояния. Для эвакуации людей планируется задействовать самолёты МЧС.

Напомним, сегодня утром вооруженной 18-летний молодой человек зашел в учебное учреждение и открыл огонь по людям. В результате шесть человек погибли. Завтра в Пермском крае — день траура.

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