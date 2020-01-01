Елена Синица Самолёт с главами федеральных минобра и минздрава вылетел в Пермь Борт также доставит бригаду хирургов, анестезиологов-реаниматологов и травматологов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщается в telegram-канале правительства РФ, самолёт МЧС, в котором находятся глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко и заместитель главы МЧС Илья Денисов, вылетел в Пермь.

Также поясняется, что борт доставит бригаду хирургов, анестезиологов-реаниматологов и травматологов, а также необходимое спецоборудование для помощи пострадавшим.

Напомним, 20 сентября примерно в 11 утра в ПГНИУ произошла стрельба. По предварительным данным, студент 1 курса юридического факультета Тимур Бекмансуров на территории кампуса застрелил шесть человек, 28 пострадавших обратились за медицинской помощью. Часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

Первыми на месте происшествия в ПГНИУ прибыл экипаж полка ДПС, они обезвредили и задержали стрелка.

Краевое правительство приняло решение объявить 21 сентября днём траура в Пермском крае. Близким родственникам погибших при стрельбе выплатят из резервного фонда краевого правительства по одному миллиону рублей.

Учебный процесс в школах Перми отменён 20 сентября на неопределённый срок «до полной проверки систем безопасности в школах города», а четыре вуза города планируют продолжить учебный процесс в штатном режиме. О переходе на дистанционное обучение сообщил только политех.

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