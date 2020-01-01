Мария Сыропятова Занятия в школах Перми отменяют до полного завершения проверки безопасности Ранее сообщалось об отмене уроков только на 20 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Учебный процесс в школах Перми отменён 20 сентября на неопределённый срок «до полной проверки систем безопасности в школах города». Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.

«Когда проверка будет завершена, учебный процесс возобновится в штатном режиме», — уточняется в сообщении департамента образования Перми.

Возможность введения дистанционного режима работы школ в ведомстве пока не комментируют.

Напомним, что в связи с трагедией в Пермском государственном научно-исследовательском университете по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены все очные занятия в техникумах и школах. В краевом минобре отмечают, что все образовательные организации 20 сентября проводят работу по усилению мер безопасности.

«В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин выразили глубокие соболезнования всем родным и близким погибших в трагедии в Пермском государственном университете.

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