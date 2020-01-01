Мария Сыропятова Родным погибших при стрельбе в Перми выплатят по 1 млн рублей Средства краевое правительство выделит из резервного фонда Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Близким родственникам погибших при стрельбе в ПГНИУ выплатят из резервного фонда краевого правительства по одному миллиону рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Раненным направят по 500 тыс руб., тем, кто травмировался – по 100 тыс руб.

Помощь пострадавшим может оказать любой желающий, направив средства на благотворительный счёт Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Полное наименование: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98

ИНН 5906008495 КПП 590201001 ОГРН 1025901366842

ОКПО 24045533

Банковские реквизиты для перечисления Сбербанк:

р/с 40603810749774000007 (рублевый)

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

БИК 042202603

Кор.счет 30101810900000000603

Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в пермском университете

Как сообщает минздрав РФ, при стрельбе в Перми погибли шесть человек, 24 пострадали.

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