Мария Сыропятова
Родным погибших при стрельбе в Перми выплатят по 1 млн рублей
Средства краевое правительство выделит из резервного фонда
Близким родственникам погибших при стрельбе в ПГНИУ выплатят из резервного фонда краевого правительства по одному миллиону рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Раненным направят по 500 тыс руб., тем, кто травмировался – по 100 тыс руб.
Помощь пострадавшим может оказать любой желающий, направив средства на благотворительный счёт Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.
Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:
Полное наименование: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
ИНН 5906008495 КПП 590201001 ОГРН 1025901366842
ОКПО 24045533
Банковские реквизиты для перечисления Сбербанк:
р/с 40603810749774000007 (рублевый)
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
БИК 042202603
Кор.счет 30101810900000000603
Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в пермском университете
Как сообщает минздрав РФ, при стрельбе в Перми погибли шесть человек, 24 пострадали.
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