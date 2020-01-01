Елена Синица Четыре вуза Перми планируют продолжить обучение в штатном режиме Занятия отменены пока только на день траура Поделиться Поделиться Твитнуть

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В четырёх вузах Перми не приняты решения о переходе на дистанционное обучение после стрельбы на территории Пермского классического университета.

В пресс-службах ПГГПУ, ПГМУ, ПГИКе сообщили, что распоряжений о переходе на дистанционный режим обучения пока не было.

В ПГАТУ занятия не приостановили и сегодня, они продолжаются в штатном режиме. Как пояснил «Новому компаньону» и.о.ректора Алексей Андреев, позже состоится совещание, на котором будет принято решение о дальнейших действиях, но «пока склоняемся к тому, чтобы не поддаваться панике и продолжать учиться в обычном режиме».

Во вторник, 21 сентября, занятия во всех вузах проводиться не будут из-за объявленного траура.

Как сообщили в ПГНИУ, в вузе отменяются все занятия до конца недели. Это касается как программ высшего образования, так и среднего профессионального образования. Отмена не распространяется на занятия, которые ведутся в дистанционном формате. Об организации учебного процесса в дальнейшем будет сообщено дополнительно.

Ранее стало известно, что на дистанционное обучение до особого распоряжения перешёл Пермский политех.

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