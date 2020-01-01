Анна Брюханова Пермский Политех переходит на дистанционное обучение в связи со стрельбой в ПГНИУ Ранее сообщалось, что на 20 сентября отменены занятия во всех школах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с чрезвычайной ситуацией в ПГНИУ Пермский политехнический университет переходит на дистанционное обучение. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности ректора Николай Лобов. Онлайн-обучение в университете введено на неопределённый срок.

Напомним, что 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации. Занятия также отменены в ПГНИУ.

Региональное министерство образования и науки призывает учебные заведения максимально усилить меры безопасности, исключить допуск на территорию посторонних лиц, в том числе родителей, и проверять все крупногабаритные сумки и пакеты.

В ПГНИУ в понедельник, 20 сентября, около 11 часов утра студент вуза открыл стрельбу. Погибло восемь человек, есть раненые. Нападавшего тоже ранили при задержании.

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