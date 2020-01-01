Количество погибших в ПГНИУ увеличилось до восьми На место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Следственном комитете России, в результате стрельбы, открытой сегодня утром на территории университетского кампуса ПГНИУ, погибли восемь человек. Ранее сообщалось о пяти погибших и шести раненых.

В ведомстве подтвердили, что личность подозреваемого установлена, при задержании он был ранен, «следствием собираются характеризующие материалы о нём, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании.

По факту стрельбы в ПГНИУ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».









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