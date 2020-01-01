В связи с трагическими событиями в Прикамье отменили занятия в школах, техникумах и колледжах
Образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности
По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября в связи с ЧП в ПГНИУ отменены занятия в школах, техникумах и колледжах, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как отметили в минобрнауки Прикамья, «за сегодняшний день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности».
Напомним, сегодня около 11 часов утра студент ПГНИУ устроил стрельбу на территории университетского кампуса. В результате погибли восемь человек, несколько получили ранения. Стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело.
В край вылетают министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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