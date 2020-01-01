21 сентября в Прикамье объявлен Днём траура На территории края будут приспущены государственные флаги Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 21 сентября объявлен Днём траура. В этот день не будут работать учебные заведения. Эту информацию «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

В день скорби на территории Пермского края будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Пермского края. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

По информации СК РФ, в результате теракта в ПГНИУ погибли восемь человек, 28 обратились за помощью.

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