Григорий Серёдкин Перед ФК «Звезда» поставлена задача выйти в ФНЛ уже по итогам этого сезона Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

Перед пермским ФК «Звезда» поставлена задача выйти в ФНЛ (Футбольную национальную лигу — вторая по статусности российская лига) по итогам сезона-2020/2021 и, как минимум, оказаться в первой тройке турнирной таблицы первенства ПФЛ. Об этом 13 августа на пресс-конференции заявил директор команды Валерий Волошин.

В ближайшем сезоне в группе «4» ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги) вместе со «Звездой» выступят ещё 14 команд.

Валерий Волошин, директор ФК «Звезда»:

— Знаем, что хорошо укомплектован и финансово укреплён ФК «Новосибирск». Думаю, он сможет составить сильную конкуренцию в борьбе за первые места наравне с ФК «КамАЗ» и ФК «Тюмень. Наша группа всегда славилась сильными участниками.

Отметим, выйти в ФНЛ в 2023 году планирует и возрождённый в третьем дивизионе ФК «Амкар». Вопрос о возможной конкуренции в будущем с другим пермский клубом Валерий Волошин оставил без комментариев.

Также директор команды озвучил финансовую ситуацию в клубе. Так, сотрудничество с ФК «Звезда» по внутренним причинам прекратило ООО «ЛК-Транс»:

«Во второй лиге сложно подыскивать спонсоров. Сложности добавила и пандемия. Тем не менее у нас есть средства для выступления в сезоне. Ведём переговоры с потенциальными спонсорами. Из тех, что были, остался только «Химпром». «ЛК-Транс» сошёл с дистанции из-за внутренних проблем», — рассказал Валерий Волошин.

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Звезда», отметил, что доволен комплектацией команды и считает, что текущий состав позволяет бороться за высокие места:

«К сожалению, никак не может восстановиться Даниил Зуев, на которого мы очень рассчитываем. Пока не в строю и полузащитник Андрей Елисеев. Однако мы хорошо укопмлектовались. Приятное впечатление произвёл новичок — молодой Тимур Абдрашитов, отметившийся в дебютном матче за клуб голом. Остальные новички не испытывают проблем по адаптации в команде. Мы усилили центр поля Артуром Рябокобыленко и Владиславом Лабзиным, Александром Лихачёвым — оборону. В команду вернулся бомбардир Александр Субботин. Усилил атаку Никита Чунихин — об этом говорят его мячи в последних матчах. Перенёсшие бессимптомно COVID-19 Александр Мосунов и Рустам Вазитдинов чувствуют себя отлично и готовы выйти на поле».

Напомним, в воскресенье, 9 августа, ФК «Звезда» сыграл первый матч в новом сезоне ПФЛ. Команда Рустема Хузина на выезде разгромила «Ладу-Тольятти» со счётом 0:5 и занимает вторую строчку в таблице группы «4» по итогам тура.

Следующую игру «Звезда» проведёт дома, 15 августа. На стадионе «Звезда» пермяки сыграют с димитровградской «Ладой». Начало матча — в 17:00 по пермскому времени. Запуск на стадион начнётся за полтора часа до игры. Вход свободный, количество мест ограничено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.