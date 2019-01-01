Григорий Серёдкин ФК «Звезда» пополнил атакующий полузащитник Никита Чунихин Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Звезда» подписал контракт с 26-летним атакующим полузащитником Никитой Чунихиным. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Никита Чунихин — воспитанник орловского футбола, может сыграть как на левом, так и на правом фланге атаки. До 2018 года выступал за ФК «Орёл» из ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги). С 2018 по 2020 год выступал за другой клуб ПФЛ — белгородский «Салют», где с ходу стал игроком основы и не раз признавался игроком месяца.

Последним клубом футболиста был московский «Велес», за который он так и не провёл ни одной игры из-за досрочной остановки чемпионата ПФЛ 2019/2020.

Никита Чунихин, атакующий полущзащитник ФК «Звезда»:

— Со мной связался агент и предложил попробовать силы в команде с футбольной историей в группе, негласно считающейся «самой серьёзной» среди других групп ПФЛ (группа «Урал-Приволжье — ред.) Долго не раздумывал, потому что Пермь выделяется на футбольной карте России и футбол тут любят болельщики.

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Звезда»:

— Мы наблюдали за игрой Никиты в «Велесе» на мартовском сборе в Турции, в матче против нас. После ухода из команды Бабыря и Манько нам было необходимо укрепить и разнообразить наш атакующий потенциал, поэтому мы пригласили Никиту. Он достаточно универсальный игрок, который имеет неплохую статистику по голам и передачам. Надеемся, что Никита усилит нашу атаку.

Напомним, ранее состав ФК «Звезда» пополнил Владислав Лабзин, который также выступал за московский «Велес».

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