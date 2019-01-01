Григорий Серёдкин ФК «Звезда» подписал контракт с чемпионом ПФЛ Владиславом Лабзиным Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Звезда» подписал контракт с 24-летним Владиславом Лабзиным. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Владислав Лабзин выступает на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. Последним клубом хавбека был московский «Велес», в составе которого он стал чемпионом группы «Запад» в ПФЛ (Профессиональной футбольной лиге). О длительности контракта с игроком не уточняется.

Владислав Лабзин, опорный полузащитник ФК «Звезда»:

— В прошедшие выходные мне позвонил Валерий Константинович Волошин (директор клуба — ред.), рассказал об интересе «Звезды» ко мне и предложил прилететь в Пермь. Дома, в Костроме, я пообщался с родными, всё проанализировал и решил, что, если во мне заинтересованы — нужно ехать.

Напомним, ранее ФК «Звезда» пополнил защитник Александр Лихачёв. Также в клуб пришли бывший полузащитник «Амкара» Артур Рябокобыленко и нападающий Александр Субботин, который провёл сезон 2019/2020 в составе ФК «Тюмень». Также пермский клуб заключил новый контракт с Максимом Лауком.

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