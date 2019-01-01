Дмитрий Енцов журналист ФК «Звезда» подписал контракт с чемпионом Европы среди молодёжи Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

Ряды пермского футбольного клуба «Звезда» пополнил 23-летний защитник Александр Лихачёв.

Уроженец Ижевска в своей карьере выиграл молодёжное первенство Премьер-лиги в составе московского «Спартака».

В составе сборной России в 2013 году выиграл молодёжный чемпионат Европы U-17. В 2015 году стал серебряным призёром молодёжного чемпионата Европы U-19.

Последними клубами Лихачёва были ФК «Тюмень» и воронежский «Факел».

Александр Лихачёв, новичок ФК «Звезда»:

— Мне позвонил Рустем Хузин (главный тренер «Звезды», — прим.), я попросил буквально один час на то, чтобы переговорить с семьёй, и после этого дал положительный ответ. Пермь всё-таки футбольный город, который всегда на слуху. Я готов с этим клубом решать серьёзные задачи.

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