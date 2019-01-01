Дмитрий Енцов журналист В ФК «Звезда» перешёл бывший футболист «Амкара» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

Пермский футбольный клуб «Звезда», выступающий в третьей по значимости лиге России — ПФЛ, заключил контакт с 29-летним полузащитником Артуром Рябокобыленко.

С 2009 по 2013 год он работал в системе ФК «Амкар», выступая за дубль, но иногда привлекался и в основную команду. В итоге он провёл 21 матч в премьер-лиге, забив два гола.

Последним клубом Рябокобыленко был воронежский «Факел».

Артур Рябокобыленко, игрок ФК «Звезда»:

— Меня пригласил в команду главный тренер Рустем Хузин, при котором я начинал здесь карьеру. Пообщались также с Валерием Волошиным (директор клуба, — прим. ред.). У меня были и другие предложения, но я выбрал Пермь. Она мне ближе, я знаю и тренера, и практически всех ребят из нынешнего состава, с которыми играл здесь ранее.

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