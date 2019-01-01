Григорий Серёдкин ФК «Звезда» подписал новый годичный контракт с лучшим бомбардиром клуба Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда» подписал новый контракт с полузащитником Максимом Лауком. Он действует до завершения следующего сезона 2020/2021, сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба.





Максим Лаук является лучшим бомбардиром «Звезды» в досрочно завершённом сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) 2019/2020. За 15 игр он забил семь раз и отдал одну голевую передачу. А также сыграл две игры в Кубке России по футболу.





Максим Лаук, полузащитник ФК«Звезда»: «По многочисленным просьбам болельщиков я решил остаться в «Звезде». Очень рад, что буду продолжать играть за наш клуб! Спасибо всем за поддержку».





Состав «Звезды» Максим Лаук пополнил в 2019 году. Предыдущим клубом Лаука был «Армавир», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

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