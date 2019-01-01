Григорий Серёдкин
Александр Субботин возвращается в ФК «Звезда»
Александр Субботин спустя год возвращается в ФК «Звезда». Об этом сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба. Длительность нового контракта с нападающим не уточняется.
Александр Субботин является лучшим бомбардиром «Звезды» в первом после возрождения клуба сезоне 2018/2019. В 22-х матчах ОЛИМП-Первенства ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги) за пермскую команду он отличился 12 раз. А также один раз отличился в игре Кубка России по футболу.
Сезон 2019/2020 Субботин провёл в ФК «Тюмень», который является соперником «Звезды» в зоне «Урал-Приволжье» в ПФЛ. Он забил четыре гола в 11 играх за тюменский клуб.
Александр Субботин, нападающий ФК «Звезда»:
— Очень рад вернуться в Пермь, в команду. С большим удовольствием принял предложение руководства и побыстрее хочу приступить к тренировкам.
Отметим, Александр
Субботин является воспитанником пермского ФК «Амкар», за который выступал до
2015 года. Параллельно был арендован ФК «Зенит» (г. Пенза) в 2012 году и ФК
«Тамбов» в 2013 году. В 2015-2017 годах выступал за ФК «Балтика» (г.
Калининград), ФК «Нефтехимик» (г. Нижнекамск) и петербургское «Динамо». Также в
2017 году успел сыграть и за крымский «Фаворит-ВД-Кафа» (г. Феодосия). С 2017
по 2018 год выступал за ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов. В 2018 году стал
игроком ФК «Звезда».
Напомним, в понедельник ФК «Звезда» подписал новый годичный контракт с лучшим бомбардиром сезона ПФЛ 2019/2020 в его составе – Максимом Лауком.
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