Григорий Серёдкин Александр Субботин возвращается в ФК «Звезда» Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Субботин спустя год возвращается в ФК «Звезда». Об этом сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба. Длительность нового контракта с нападающим не уточняется.

Александр Субботин является лучшим бомбардиром «Звезды» в первом после возрождения клуба сезоне 2018/2019. В 22-х матчах ОЛИМП-Первенства ПФЛ (Профессиональной футбольной лиги) за пермскую команду он отличился 12 раз. А также один раз отличился в игре Кубка России по футболу.

Сезон 2019/2020 Субботин провёл в ФК «Тюмень», который является соперником «Звезды» в зоне «Урал-Приволжье» в ПФЛ. Он забил четыре гола в 11 играх за тюменский клуб.

Александр Субботин, нападающий ФК «Звезда»:

— Очень рад вернуться в Пермь, в команду. С большим удовольствием принял предложение руководства и побыстрее хочу приступить к тренировкам.

Отметим, Александр Субботин является воспитанником пермского ФК «Амкар», за который выступал до 2015 года. Параллельно был арендован ФК «Зенит» (г. Пенза) в 2012 году и ФК «Тамбов» в 2013 году. В 2015-2017 годах выступал за ФК «Балтика» (г. Калининград), ФК «Нефтехимик» (г. Нижнекамск) и петербургское «Динамо». Также в 2017 году успел сыграть и за крымский «Фаворит-ВД-Кафа» (г. Феодосия). С 2017 по 2018 год выступал за ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов. В 2018 году стал игроком ФК «Звезда».



Напомним, в понедельник ФК «Звезда» подписал новый годичный контракт с лучшим бомбардиром сезона ПФЛ 2019/2020 в его составе – Максимом Лауком.

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