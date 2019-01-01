Дмитрий Енцовжурналист
ФК «Звезда» крупно выиграл в первом матче ПФЛ нового сезона
Пермский ФК «Звезда» с разгрома начал новый сезон в Профессиональной футбольной лиге.
В первом туре чемпионата-2020/2021 пермяки в гостях выиграли у «Лады-Тольятти» со счётом 5:0.
Голы забили Чунихин, Тюкалов (дважды), Голдобин, Абдрашитов.
Отметим, что хозяева уже к 39-й минуте матча остались вдевятером.
Следующий матч «Звезда» проведёт в Перми 15 августа с димитровградской «Ладой». Начало матча — в 17:00.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.