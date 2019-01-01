Дмитрий Енцов журналист ФК «Звезда» крупно выиграл в первом матче ПФЛ нового сезона Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Звезда» с разгрома начал новый сезон в Профессиональной футбольной лиге.

В первом туре чемпионата-2020/2021 пермяки в гостях выиграли у «Лады-Тольятти» со счётом 5:0.

Голы забили Чунихин, Тюкалов (дважды), Голдобин, Абдрашитов.

Отметим, что хозяева уже к 39-й минуте матча остались вдевятером.

Следующий матч «Звезда» проведёт в Перми 15 августа с димитровградской «Ладой». Начало матча — в 17:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.