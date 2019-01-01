Григорий Серёдкин «Амкар» запланировал выход в Футбольную национальную лигу параллельно со «Звездой» Состоялась церемония передачи бренда ФК «Амкар» команде Академии игровых видов спорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В четверг, 6 августа, в футбольном манеже «Пермь Великая» состоялась передача бренда «Амкар» футбольной команде Академии игровых видов спорта.

Далее, в ноябре этого года, будет создан профессиональный ФК «Амкар» в форме самостоятельного юрлица и сформирован наблюдательный совет клуба.

Дмитрий Терехов, президент федерации футбола Пермского края:

— Концепция формирования команды — это сильнейшие воспитанники прикамского футбола плюс привлечение перспективной молодёжи из других регионов. Ставку делаем на нашу местную молодёжь, возможно, с дальнейшей перепродажей в более сильные клубы. Подписание соглашений с иностранцами пока исключено полностью.

По его словам, весной 2021 года укомплектованная команда начнёт тренировки с целью подготовки к старту в ПФЛ (Профессиональной футбольной лиге — третьей по статусности в России. — Ред.), где сейчас выступает пермский ФК «Звезда». Параллельно идёт лицензирование клуба, формирование административного штаба с учётом всех требований РФС к профессиональным командам. Лето 2021 года — весна 2022 года — участие «Амкара» в ПФЛ и борьба за выход в ФНЛ (Футбольную национальную лигу — вторую по значимости в России. — Ред.). Вывести команду в ФНЛ планируется к сезону-2023/2024.

«Ответственные структуры в достижении результатов — руководство клуба, краевое минспорта и потенциальные спонсоры и инвесторы по программе финансирования «50 на 50», — добавилл Дмитрий Терехов.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Будем развивать детский футбол, расширять спортивную инфраструктуру, обучать тренерский состав и судей. Ядром этой большой и значимой работы должен стать возрождённый клуб «Амкар», способный объединить вокруг себя специалистов, молодых игроков, болельщиков. Для любого жителя региона «большой футбол» связан с «Амкаром». Очень важно было вернуться к известному бренду Перми. Важно вернуться к имени, у которого есть своя история побед и поражений, свой путь, полный драматизма и переживаний.

Будущему клубу можно будет использовать только название «Амкар» и красно-чёрные цвета. Логотип же будет абсолютно другим.

«Возможны риски, что материальную ответственность понесёт новый клуб, так как расформированный в 2018 году «Амкар» — банкрот. База клуба — манеж «Пермь Великая». Новый клуб обязательно должен иметь новый юридический адрес. Также важно, чтобы два наших клуба не соприкасались. Никто ФК «Звезда» не бросает и не закрывает. Будет честная спортивная конкуренция», — пояснил президент федерации.

Тем временем бывший защитник и капитан «настоящего» «Амкара» Дмитрий Белоруков отметил потенциальную проблему комплектования новой команды:

«Хочу обратить внимание, что наш детский спорт, пока был «Амкар», так ни одного взрослого игрока не воспитал. И это большое упущение. Создавая такую команду, нужно знать, кем она будет пополняться. Наш детский футбол, как оказалось, на низком уровне развития. Когда у нас был «Амкар», ничего не развивалось. Сейчас у нас две «порядочные» футбольные школы — СШОР «Звезда» и Академия. Но я считаю, что это очень мало для города-миллионника. Лучшие уезжают в другие города. Поэтому новая команда должна комплектоваться местными ребятами, которые будут выдерживать конкуренцию уже в высших лигах», — считает Дмитрий Белоруков.

Отметим, в крае принята новая концепция развития футбола. По планам, к 2024 году в Прикамье число занимающихся футболом должно составлять 36 тыс. человек. К 2030 году планируется, что это число вырастет до 50 тыс.

Напомним, 5 августа «Амкар» был официально заявлен для участия в первенстве России среди любительских клубов в зону «Урал и Западная Сибирь». Главным тренером назначен Эрик Ашурбеков, его помощником — Алексей Степанов. Дата первого матча возрождённой команды пока не известна.

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