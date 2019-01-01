Дмитрий Енцов журналист ФК «Амкар» заявлен в первенство России среди любительских команд Поделиться Поделиться Твитнуть

Возрождённый пермский ФК «Амкар» официально заявлен для участия в первенстве России среди любительских клубов в зону «Урал и Западная Сибирь».

Команда фактически заменила собой пермский ФК «Академия», созданный в феврале этого года.

Тренировать «Амкар» будут два бывших игрока прежнего «Амкара»: главным тренером назначен Эрик Ашурбеков, его помощником — Алексей Степанов.

Сама команда будет состоять из воспитанников региональной Академии игровых видов спорта (входит в систему Центра спортивной подготовки Пермского края).

Вместе с «Амкаром» в одной зоне будут выступать ещё две пермские команды — ФК «Прикамье», СШОР «Звезда», а также одна команда из Пермского края — ильинский «Ильпар».

При этом сезон в любительской лиге должен был начаться весной, но из-за пандемии старт перенесён на осень.

Напомним, по планам краевых властей, обновлённый «Амкар» должен выйти в ФНЛ (вторая по статусности лига России) за два-три года. Такая же цель стоит перед выступающим в ПФЛ (третьей по значимости лиге) пермским ФК «Звезда».

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