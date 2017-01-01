Введены новые штрафы за размещение киосков и павильонов Предприниматели могут вновь попытаться оспорить их в Пермском краевом суде

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Фото: Сергей Федосеев

Депутаты Законодательного собрания Пермского края сегодня, 28 ноября, приняли законопроект о штрафах за незаконное размещение объектов нестационарной торговли (НТО).

Эти изменения в краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» были раскритикованы Пермской краевой прокуратурой, предпринимателями и представителями ТСЖ. Участники процесса говорят о том, что данные поправки могут быть оспорены в суде.

Законодательное собрание Пермского края единогласно приняло законопроект о штрафах за размещение объектов нестационарной торговли (НТО). Согласно изменениям, в краевой Закон «Об административных нарушениях в Пермском крае» введена новая статья 6.15 «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений».

Согласно принятым сегодня изменениям, в краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» предлагается внести новые штрафы за незаконное размещение НТО. За размещение НТО на детской площадке или газоне гражданам грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 15 тыс. руб., юрлицам — от 30 тыс. до 150 тыс. руб. За размещение киосков на придомовых территориях ближе чем на 15 м к фасаду здания, а также на земле, где их размещение не допускается, для граждан штрафы составят от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 40 тыс. руб., для юрлиц по этому виду нарушений — от 30 тыс. до 250 тыс. руб. Также был введён новый вид санкций — предупреждение.

Это произошло на фоне активной критики городских властей, которые инициировали рассмотрение данного законопроекта в Законодательном собрании. Предприниматели и представители ТСЖ называли это местью городских властей за оспаривание в суде прежних штрафов за размещение НТО. В администрации Перми говорили о необходимости сохранения правоприменительной практики.

Во время публичного обсуждения законопроекта активно обсуждался вопрос о размере штрафов, он неоднократно корректировался в сторону снижения. Однако после принятия законопроекта в первом чтении по итогам обсуждения на рабочей группе максимальные размеры штрафов для юрлиц вновь были увеличены. Одновременно также были снижены и нижние границы штрафов. Такое предложение было аргументировано интересами бизнеса за пределами Перми.

Уже сейчас предприниматели говорят о том, что после появления правоприменительной практики по вновь принятой статье собираются оспаривать данные нормы в Пермском краевом суде.

Дмитрий Оксюта, директор газеты «Эфир»:

— Считаю формулировку новых норм невыверенной и неудачной, поскольку в ней содержатся логические, а следовательно, юридические противоречия. В случае применения новых штрафов в отношении владельцев газетных киосков готов обжаловать эту статью регионального закона.

Прокуратура Пермского края также неоднократно выражала несогласие с концепцией новых норм краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Там предлагали отложить его рассмотрения в связи с тем, что Верховный суд России высказался пока не по всем аспектам применения прежних норм, по которым выписывались штрафы за размещение НТО.

Напомним, что в конце октября 2019 года вступило в законную силу решение о признании недействующими статей 6.7.1 и 6.7 того же краевого закона в той части, в которой они касаются размещения объектов нестационарной торговли.

Верховный суд России оставил без изменения июньское решение Пермского краевого суда. В основном статьи применялись в отношении тех киосков и павильонов, которые размещались на частных землях. После принятии изменений в городские правила благоустройства Перми в марте 2018 года размещение киосков и павильонов там стало незаконным, а районные администрации Перми начали выписывать многотысячные штрафы предпринимателям и представителям ТСЖ. Предприниматели и представители ТСЖ в 2018 году пытались оспорить новые правила благоустройства. Пермский краевой суд их поддержал, но Верховный суд России встал на сторону властей. В сентябре 2019 года предприниматели вновь начали процесс по оспариванию нормы о запрете размещения НТО на придомовых территорих многоквартирных домов.

В администрации Перми также разрабатывают меры поддержки для владельцев киосков и павильонов, размещавших их на частных землях, в том числе и на придомовых территориях многоквартирных домов. Проектом предполагается, что максимальная сумма компенсации составит 50 тыс. руб. Она будет предоставляться при условии демонтажа и последующей утилизации объекта, а также восстановления нарушенного благоустройства территории.

Власти Перми также неоднократно обращали внимание на то, что у предпринимателей есть возможность внести изменения в схему размещения объектов нестационарной торговли, в том числе и включение дополнительных мест. Предприниматели могут обратиться с предложениями о размещении НТО согласно регламенту, разработанному администрацией Перми.

Для помощи предпринимателям по участию в электронных торгах МКУ «Пермский центр бизнеса» будет проводить консультации. Также городские власти обращают внимание бизнесменов на консультации, организуемые в администрациях районов города и департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.



