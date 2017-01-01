Верховный суд поддержал предпринимателей и представителей ТСЖ

Его решение позволит отменить штрафы за ларьки

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Фото: Игорь Катаев

Верховный суд России сегодня оставил без изменения решение Пермского краевого суда о признании недействительными штрафов за размещение нестационарных торговых объектов. Это означает, что решение Пермского краевого суда вступит в законную силу, а у предпринимателей и представителей ТСЖ появится возможность оспорить уже наложенные штрафы.

Напомним, что в конце июня 2019 года в Пермском краевом суде предпринимателям и представителям ТСЖ удалось добиться признания недействительными статьи 6.7.1 и части статьи 6.7 краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» в той части, в которой они касаются размещения НТО. В основном эти статьи применялись к нестационарным торговым объектам размещённым на частных землях.



В прошлом году пермские общественники, предприниматели и ТСЖ уже оспаривали в судах нормы Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми. И если Пермский краевой суд поддержал требования, то Верховный суд встал на сторону властей. В апелляционном определении он признал НТО не только торговыми объектами, но и элементами благоустройства. Это значит, что их размещение должно осуществляться в соответствии с местными правилами благоустройства.

После июньского решения Пермского краевого суда о признании недействительными статей 6.7.1 и части статьи 6.7 в той части которой они касаются НТО, городские власти выступили с инициативой внесении в краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» новой статьи 6.15 «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений». Она уже принята в первом чтении Законодательным собранием Пермского края.

Предприниматели посчитали это местью городских властей за обжалование прежних штрафов в суде. Представители бизнеса также подали иск в Пермский краевой суд, требуя оспорить статью 9.1 краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае», по которой также могут выписываться штрафы за незаконное размещение НТО.

Однако недавно стало известно, что Пермский краевой суд отклонил этот иск. Также в Перми отрабатываются другие механизмы привлечения к ответственности предпринимателей и представителей ТСЖ, размещающих свои киоски и павильоны на частных землях.



