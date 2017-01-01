Глава Перми предлагает дифференцировать штрафы за незаконное размещение НТО Предприниматели считают, что таким образом власти мстят им за проигрыш в краевом суде

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Минэкономразвития Пермского края опубликовало для обсуждения законопроект по внесению изменений в краевой закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Его инициатором стал глава Перми Дмитрий Самойлов. Предложения мэра исключают из краевого закона об административных правонарушениях статью 6.7.1 — «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению». Эта статья устанавливает штрафы за нарушение муниципальных правил благоустройства при размещении НТО.

И вводят новую — 6.15: «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений». За размещение НТО на детской площадке или газоне (типичные примеры назначения придомовой территории многоквартирного дома) физлицам грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 15 тыс. руб., юрлицам —от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Если размещение НТО сократило площадь тротуара до величины менее 3 м, штрафы составят от 3 тыс. до 4 тыс. руб. для физлиц, от 15 тыс. до 30 тыс. руб. — для должностных лиц, от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Ч для юрлиц. За размещение киосков на придомовых территориях ближе чем на 15 м к фасаду здания, а также на земле, где их размещение не допускается, штрафы ещё выше. Для физлиц они составят от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 350 тыс. руб.

Ещё одной особенностью законопроекта является использование термина «некапитальные нестационарные строения». В конце апреля 2019 года термин «нестационарные торговые объекты» в краевом Законе «Об административных правонарушениях в Пермском крае» был заменён на «некапитальные нестационарные строения». Тогда вопросов у наблюдателей его включение не вызвало, потому что в тексте осталось уточнение о том, что речь идёт о тех из них, что используются «для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению». Сейчас такого уточнения нет.

«Согласно ст. 38 Градостроительного кодекса РФ, к элементам благоустройства относят и некапитальные нестационарные строения и сооружения. Однако в той же статье через запятую до и после этого термина идут и другие элементы благоустройства, в том числе озеленение, малые архитектурные формы, конструктивные и технические устройства и т. д. Например, очевидно, что клумба или газон будут отнесены к элементам озеленения, информационный стенд — к информационным щитам, а инженерный шкаф — к техническим устройствам», —поясняет юрист Пермской ТПП Владимир Халдеев.

Напомним, штрафы за незаконное размещение НТО были предусмотрены поправками в краевой Закон об административных правонарушениях весной прошлого года. Однако в июне 2019 года Пермский краевой суд признал их недействующими. В мотивировочной части решения краевого суда говорится, что положения краевого закона о штрафах за НТО противоречат принципам определённости, ясности и недвусмысленности, а также не соответствуют правовым актам, имеющим большую юридическую силу. (в том числе КоАП РФ).

Впрочем, решение краевого суда в силу пока не вступило, это произойдёт только после рассмотрения апелляций сторон в Верховном суде. Их — минимум три: и от истцов (предпринимателей и ТСЖ), и от ответчиков (Заксобрания и администрации губернатора).

Ответчики в апелляционных жалобах указывают, что к ведению субъекта Федерации относится установление административной ответственности за нарушение норм, установленных муниципалитетом. Истцов в решении суда не устраивает то, что суд признаёт недействующими положения статей краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» только с момента вступления суда в законную силу, а не с момента начала действия самих норм, — это не даёт возможности отменить уже наложенные штрафы.

По мнению одного из представителей истцов, директора газеты «Эфир» Дмитрия Оксюты, рассмотрение данного законопроекта — преждевременно: «Верховный суд ещё не высказал свою позицию — ни по поддержке решения краевого суда, ни по другим вопросам, в том числе по необходимости обосновывать размер штрафов. Непонятно, как в этой ситуации можно устанавливать новые штрафы, аналогичные предыдущим. Предпринимательское сообщество воспринимает это как некую месть властей».

«Очевидно, что этим законопроектом власть рассчитывает устранить замечания, повлёкшие отмену предыдущего акта на этот счёт Пермским краевым судом, на случай, если Верховный суд примет решение не в пользу властей края, и решение суда тем самым вступит в силу», — полагает экономист Антон Любич.

В администрации города Перми пояснили «Новому компаньону», что считают необходимым, «не дожидаясь решения Верховного суда, конкретизировать статьи закона и придать этим нормам верный юридический статус». Это позволит быстрее навести порядок на рынке НТО. «Вносимые изменения позволят трактовать нормы закона Пермского края однозначно», — пояснили в мэрии.

Источник в городской администрации поясняет, что власти действуют в логике краевого суда: «Пермский краевой суд в своём решении проверил три довода истцов: соблюдена ли процедура принятия НПА, относится ли решение этого вопроса к региональным полномочиям, а также имеет ли норма конкретный характер. И только третий довод суд подставил под сомнение. Мы идём в логике суда: люди должны понимать, за какие именно нарушения они штрафуются. И инициатива главы Перми как раз направлена на конкретизацию нарушений, за которые физические и юридические лица будут привлекаться к ответственности. При этом очевидно, что если есть нормы правил благоустройства, запрещающие размещение НТО при несоблюдении определённых условий, должно быть предусмотрено наказание. Что касается обоснованности размера штрафов, то пока инициатива ещё не внесена в Законодательное собрание. Она опубликована для общественного обсуждения, и все поступившие предложения будут рассмотрены».

В пресс-службе мэрии добавили также, что администрация продолжит работу по исполнению правил благоустройства, в том числе — добиваясь демонтажа незаконных НТО в судебном порядке. В администрации Перми говорят о готовности внесения изменений в схему размещения НТО и о включении дополнительных мест под них. Также в мэрии рассказали, что после переговоров с предпринимателями будет скорректирован типовой договор. Штраф за нарушение отдельных пунктов условий типового договора снизят с 50% годовой платы до 25%. Помимо этого, плата за первый год размещения НТО может быть внесены частями — в течение 12 месяцев с момента заключения контракта. «Такое решение окажет поддержку предпринимателям и будет способствовать развитию нестационарной торговли», — считают в пресс-службе мэрии.

Процесс в Пермском краевом суде по оспариванию положений краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» стал очередным витком конфликта властей с предпринимателями и представителями ТСЖ. Ранее предпринимателям и представителям ТСЖ не удалось оспорить сами положения городских правил благоустройства Перми, которые фактически устанавливали запрет на размещение НТО на придомовых территориях. Верховный суд встал на сторону городских властей. В мае этого года в конфликт вмешалась прокуратура. А губернатор Пермского края не раз критиковал пермские власти за отсутствие диалога с предпринимателями, которые регулярно указывают на промахи мэрии. Весной этого года в ещё одном муниципалитете края предприниматели возмутились действиями городских властей в вопросе размещения НТО.