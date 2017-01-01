Максим Решетников: владельцам НТО «точно не хватает коммуникации» с мэрией

Твитнуть Поделиться Поделиться

В Перми продолжают убирать НТО

Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Максим Решетников обратил внимание главы Перми Дмитрия Самойлова на нехватку коммуникации при проведении реформы НТО в Перми. Об этом глава региона заявил в прямом эфире в Instagram.

По мнению Максима Решетникова, «чиновники не объясняют, ни жителями, где они будут покупать продукты, хлеб, молоко в том случае, если нестационарка переедет в другие места, ни предпринимателям, какие возможности есть как по приобретению участков, так и по приобретению с торгов на аукционах». Также губернатор Пермского края пояснил, что он уже «обращал его внимание (прим. ред. — Дмитрия Самойлова) на эти недоработки».

По мнению губернатора Пермского края Максима Решетникова, «качество работы с городскими сообществами должно быть улучшено на порядок». Он предложил «ещё раз посмотреть, где её (прим. ред. — «нестационарки») не хватает», и «места для нестационарки дополнительные предусмотреть».

Также губернатора Пермского края заявил, что он «идеологически поддерживает то, что делает город в плане наведения порядка» в вопросах НТО. По мнению Максима Решетникова, «такой стиль торговли 90-х в Перми задержался», и «все города идут к наведению порядка, поэтому и нам нужно идти в этом направлении».

Напомним, что по инициативе уполномоченного по правам предпринимателей Анатолия Маховикова организована рабочая группа по вопросам НТО. Она организована для «формирования системных подходов к принятию решений по вопросам размещения нестационарных торговых объектов (НТО)».

Среди её участников — первый заместитель главы Перми Виктор Агеев, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислав Тонков, депутат Законодательного собрания Александр Григоренко, представители «Деловой России», «Опоры России», Пермской торгово-промышленной палаты, а также руководитель общественной организации «За сохранение нестационарных торговых объектов» Екатерина Безгодова.

На этой неделе было заявлено о том, что Анатолий Маховиков готовит «предложения о возможных компенсационных мерах при расторжении договоров на размещение НТО на придомовых, муниципальных и частных территориях, которые находятся, по сути, вне рамок правового поля». На повестке обсуждения есть и вопрос об условиях «моратория на действия властей с НТО», поднятый по инициативе руководителя общественной организации «За сохранение нестационарных торговых объектов» Екатерины Безгодовой.