Изменена статья регионального закона, по которой штрафуют представителей ТСЖ и владельцев НТО



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Законодательное собрание в двух чтения приняло измерения в Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». В статье 6.7.1 закона наименование «нестационарных торговых объектов по оказанию услуг населению» было заменено на «некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению».

По словам инициатора законопроекта, депутата Законодательного собрания Пермского края Татьяны Миролюбовой, принятые изменения связаны с «приведением регионального законодательства в соответствие федеральному»:

— Поскольку в Градостроительном кодексе РФ понятие «нестационарного торгового объекта» было заменено, то мы не могли не учесть это в своей работе.

С 1 мая 2019 года вступает в действие новый пункт 9.4.4 Правил благоустройства территории города Перми, принятый решением Пермской городской думы от 18 декабря 2018 года №265. Там используется термин «некапитальные нестационарные строения и сооружения, используемые для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания».



По словам директора газеты «Эфир» Дмитрия Оксюты, участвующего в судебном процессе в Пермском краевом суде об оспаривании штрафов по изменённой сегодня статье:

— По сути ничего не меняется. Новый термин совпадает по смыслу с ранее используемым термином «нестационарный торговый объект». В данном случае региональный законодатель привёл используемую в законе Пермского края терминологию в соответствие с пунктом 9.4.4 Правил благоустройства города Перми, который начнёт действие с 1 мая 2019 года».

Напомним, что в марте 2019 года разбирательства продолжились в Пермском краевом суде. Защитники НТО на частных землях подали иск к Законодательному собранию Пермского края об оспаривании норм краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Истцы требуют «признать недействующими статью 6.7.1 полностью и статью 6.7 в той мере, в которой данная статья устанавливает административную ответственность за размещение нестационарных торговых объектов». В случае их отмены у владельцев торговых точек и представителей ТСЖ будет возможность оспорить уже наложенные штрафы.