Предпринимателями не удалось оспорить правомерность начисления штрафов за НТО

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Пермский краевой суд отказал в удовлетворении иска, предметом которого были штрафы за розничную торговлю в местах, не установленных для этого органами местного самоуправления. Группа предпринимателей требовала признать недействующей статью того же закона 9.1 «торговля и предоставление услуг населению в неустановленных местах». Ответчиком выступало Законодательное собрание Пермского края.

В июне в этом же суде предпринимателям и владельцам НТО удалось добиться решения о признании недействующими статей 6.7.1 и 6.7 краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае», по которым начислялись штрафы за незаконное размещение НТО. Решение вступит в законную силу только после рассмотрения апелляций в Верховном суде, заседание по этому делу состоится уже на этой неделе.