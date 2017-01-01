В суде вновь оспаривается правомерность начисления штрафов за НТО

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В Пермском краевом суде стартовал новый процесс, предметом которого стали штрафы за розничную торговлю в местах, не установленных для этого органами власти.

Ещё в июне в этом же суде предпринимателям и владельцам НТО удалось добиться решения о признании недействующими статей 6.7.1 и 6.7 краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае», по которым начислялись штрафы за незаконное размещение НТО (решение вступит в законную силу только после рассмотрения апелляций в Верховном суде).

В рамках нового процесса, начатого на этой неделе, предприниматели требуют признать недействующей статью того же закона 9.1 «торговля и предоставление услуг населению в неустановленных местах». Ответчиком по этому иску вновь выступает Законодательное собрание Пермского края. В случае принятия Пермским краевым судом решения в пользу предпринимателей у них появится возможность оспорить в суде ранее назначенные штрафы. Однако в рамках данного иска для истцов это не главное.

Представитель истцов в суде и директор газеты «Эфир» Дмитрий Оксюта говорит, что предприниматели, осуществляющие торговлю печатными изданиями, опасаются системного использования чиновниками статьи 9.1 краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» в отношении киосков и павильонов, расположенных на частной земле.

Дмитрий Оксюта, директор газеты «Эфир»:

— Сейчас есть только единичные случаи выписывания штрафов по статье 9.1 за торговлю через НТО, расположенные на частных землях. Но это может стать более массовым в том случае, если решение Пермского краевого суда о признании недействующими норм статей 6.7.1. и 6.7, по которым и сейчас выписываются штрафы, вступит в силу. Собственно, о таком варианте развития событий нас предупреждали сотрудники районных администраций города. Это может произойти уже через пару месяцев, когда Верховный суд рассмотрит в апелляционном порядке дело о признании недействующими статей 6.7. и 6.7.1. Если новые штрафы по статье 9.1 будут применены, то отменить их потом будет довольно сложно, даже в случае признания судом недействующей самой статьи 9.1. Целесообразнее попросить суд провести судебный контроль законности этой статьи заранее, поэтому и было принято решение подать иск именно сейчас.

В иске идёт речь о случаях применения статьи 9.1 в отношении владельцев киосков печати, установивших их на придомовых территориях многоквартирных домов (действующие правила благоустройства это запрещают). В то время как, по мнению истцов, «при надлежащем толковании указанной статьи закона Пермского края ответственность по ней может наступать только в связи с торговлей через НТО, расположенные на муниципальных участках земли, в местах, не предусмотренных городской Схемой размещения НТО.

Кроме того, истцы ссылаются на факт нарушений, допущенных при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия в ходе подготовки проекта этого закона, а также о несоразмерности и необоснованности размера штрафов, установленных за торговлю в неустановленных местах.

Напомним, штрафы за незаконное размещение киосков Законодательное собрание утвердило в июне 2018 года. Одновременно они были назначены и по статье 6.7.1 (её Пермский краевой суд уже признал недействующей), и по статье 9.1, которая сейчас оспаривается в Пермском краевом суде. По ней за первое нарушение для физлиц размер штрафа составляет от 3 тыс. до 4 тыс. руб. (за повторное — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.), для должностных лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. руб. (за повторное — от 20 тыс. до 25 тыс. руб.), для юридических лиц — от 250 тыс. до 300 тыс. руб. (за повторное — от 300 тыс. до 350 тыс. руб.).