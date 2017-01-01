В Перми депутаты в первом чтении приняли закон о штрафах за незаконное размещение НТО

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Сегодня на пленарном заседании Законодательного собрания депутаты приняли законопроект о штрафах за незаконное размещение объектов нестационарной торговли (НТО). 47 депутатов проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении, четверо депутатов — против.

Напомним, что речь идёт об изменениях в краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае», согласно которым предлагается ввести новые штрафы за незаконное размещение НТО. Ранее принятые и действующие штрафы были оспорены в Пермском краевом суде. Это решение может вступить в законную силу, если решение Пермского краевого суда будет поддержано в Верховном суде.

Несмотря на предложение разработчика проекта мэра Перми рассмотреть законопроект в ускоренном порядке сразу в двух чтениях, юристы из государственно-правового управления рекомендовали не торопиться с принятием законопроекта до принятия решения в Верховном суде. В администрации Перми поясняли необходимость скорейшего принятия законопроекта непрерывностью правоприменительной практики. Комитет по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания ранее рекомендовал депутатам принять законопроект только в первом чтении.



