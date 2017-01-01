Законопроект о штрафах за незаконное размещение НТО внесён в Заксобрание Его предполагают рассмотреть уже на октябрьском пленарном заседании

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В краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» предлагается внести изменения, согласно которым будут установлены новые штрафы за размещение объектов нестационарной торговли (НТО). Инициатором законопроекта выступил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на октябрьском пленарном заседании. Это может случиться до принятия вердикта Верховного суда (его заседание назначено на 30 октября) по делу об оспаривании действующих штрафов о незаконном размещении НТО. Предприниматели и представители ТСЖ считают его принятие несвоевременным до принятия решения в Верховном суде по аналогичным штрафам. В администрации Перми объясняют необходимость его внесения сохранением непрерывности правоприменительной практики.

Предложения мэра исключают из краевого закона об административных правонарушениях статью 6.7.1 — «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению». Эта статья сейчас устанавливает штрафы за нарушение муниципальных правил благоустройства при размещении НТО. Ранее она была оспорена предпринимателями и представителями ТСЖ в Пермском краевом суде (решение не вступило в законную силу).

Согласно предлагаемому законопроекту городских властей, вводится новая статья — 6.15: «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений». В ней предлагается внести новые штрафы за незаконное размещение НТО. За размещение НТО на детской площадке или газоне гражданам грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 15 тыс. руб. За размещение киосков на придомовых территориях ближе чем на 15 м к фасаду здания, а также на земле, где их размещение не допускается, для граждан штрафы составят от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб. Для юрлиц по обоим видам нарушений штрафы составят от 50 до 100 тыс руб. Также был введён новый вид санкций — предупреждение.

В Законодательное собрание был направлен третий вариант законопроекта. Первый вариант законопроекта глава Перми Дмитрий Самойлов направил на публичное обсуждение ещё в июле. Он был раскритикован предпринимателями и представителями ТСЖ за несвоевременность инициативы и высокие размеры штрафов (они затем были снижены в итоговом законопроекте разработчиком). Его внесение в администрации Перми объясняли важностью непрерывности правоприменительной практики.

В сентябре 2019 года краевой минэк выпустил заключение об оценке регулирующего воздействия, в котором содержались негативные оценки законопроекта. Несмотря на формальную возможность внести доработанную версию законопроекта на рассмотрение в Законодательное собрание, городские власти предпочли ещё раз его доработать и снова запустить процедуру публичного обсуждения. После повторного публичного обсуждения законопроект был внесён в Законодательное собрание.



В заключении краевого минэка на свежую версию законопроекта говорится о том, что «поступившие замечания, касающиеся в основном сводного отчёта, разработчиком не учтены» (только один из восьми участников обсуждения высказал замечания к законопроекту). Однако в заключении отмечается, что разработчиком даны на них «соответствующие разъяснения». Разработчик законопроекта также указывает на то, что законопроект разработан «с учётом требований к правовой определённости».

В заключении краевого минэка также отмечается, что разработчик уведомил общественную организацию «За сохранение НТО», однако замечания от этой организации на законопроект не поступили. В выводах краевого минэка говорится об обоснованности предложенного решения проблемы и отсутствии «положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц».



В общественной организации «За сохранение НТО» пояснили «Новому компаньону», что письменно направляли свои замечания только на первую версию законопроекта. Там по-прежнему критически оценивают законопроект главы Перми, отмечая его несвоевременность, необоснованность размеров штрафов и нереалистичность применения новой санкции в виде предупреждения.

Екатерина Безгодова, руководитель ассоциации «За сохранение НТО»:

— Имея в виду целенаправленные действия по сносу и ликвидации объектов нестационарной торговли в Перми, вряд ли чиновники будут применять предупреждение, а скорее сразу будут переходить к штрафам. Союз «или», используемый в тексте законопроекта, позволяет это делать. Также по-прежнему непонятно, чем обусловлен размер штрафов. В законопроекте предусмотрены разные размеры штрафов для частей 1 и 2, и для граждан, и для должностных лиц. А финансового обоснования разницы в размерах штрафов не приводится.

Александр Григоренко, депутат Законодательного собрания:

— Риск оспаривания законопроекта в суде в случае его принятия сохраняется. Хотя сейчас законопроект доработан и каких-то явных огрехов в нём нет. Он прошёл общественное обсуждение, где высказывались замечания и юридического, и содержательного характера. Так что законопроект вполне может быть принят в Законодательном собрании. Тут важен вопрос снижения размеров штрафов для юрлиц. Если это произойдёт, то это позволит снизить накал претензий со стороны малого бизнеса.

В конце июня 2019 года в Пермском краевом суде предпринимателям и представителям ТСЖ удалось добиться признания недействительными статьи 6.7.1 и части статьи 6.7 в той части, в которой они касаются размещения НТО. На это решение поступило как минимум три апелляции в Верховный суд, только после их рассмотрения решение Пермского краевого суда вступит в законную силу.

Предприниматели сочли новые предложения мэра своего рода местью за обжалование прежних штрафов в краевом суде. В администрации города Перми посчитали необходимым, «не дожидаясь решения Верховного суда, конкретизировать статьи закона и придать этим нормам верный юридический статус». Это позволит быстрее навести порядок на рынке НТО. «Вносимые изменения позволят трактовать нормы закона Пермского края однозначно», — пояснили в мэрии.

В администрации Перми прорабатывают вопрос о предоставлении компенсаций предпринимателям, которые понесли потери после начала реформы нестационарной торговли. Средства на это администрация Перми собирается изыскать благодаря досрочной отмене ЕНВД в Перми.

В условия типовых договоров на размещение НТО были внесены изменения, которые облегчают их заключение для предпринимателей. В администрации Перми обращают внимание, что есть возможность внести изменения в схему размещения объектов нестационарной торговли, в том числе и включение дополнительных мест. Предприниматели могут обратиться с предложениями о размещении НТО согласно регламенту, разработанному администрацией Перми.

Для помощи предпринимателям по участию в электронных торгах МКУ «Пермский центр бизнеса» будет проводить консультации. Также в администрации обращают внимание бизнесменов на консультации, организуемые в администрациях районов города и департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.