Краевой минэк подготовил отрицательное заключение на законопроект о штрафах за незаконное размещение НТО

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Члены экспертного совета при краевом минэке утвердили заключение об оценке регулирующего воздействия (ОВЗ) на законопроект о штрафах за незаконное размещение НТО.

Ранее законопроект о внесении изменений в краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» был обнародован для публичного обсуждения. Его разработчик — глава Перми Дмитрий Самойлов.



В заключении об ОВЗ содержится несколько негативных оценок норм, содержащихся в законопроекте. В частности, там говорится об «избыточных обязанностях, запретах и ограничениях для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности», принятие законопроекта может привести «к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности».

Там также указывается на то, что процедура ОРВ, пройти которую необходимо до внесения законопроекта на рассмотрение депутатам Законодательного собрания Пермского края, была проведена с техническим и содержательными недостатками.

Напомним, что ранее глава Перми Дмитрий Самойлов предложил дифференцировать штрафы за незаконное размещение НТО.

Предлагаемые изменения в краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» ещё не поступили на рассмотрение в Законодательное собрание, но уже вызвали много критики со стороны предпринимателей и представителей ТСЖ. Возражения связаны как с несвоевременностью внесения инициативы, так и с необоснованными размерами штрафов.

В конце июня 2019 года в Пермском краевом суде предпринимателям и представителям ТСЖ удалось добиться признания недействительными статьи 6.7.1 и части статьи 6.7 в той части, в которой они касаются размещения НТО (решение вступит в законную силу только после рассмотрения апелляций сторон в Верховном суде). Предприниматели сочли новые предложения мэра своего рода местью за обжалование прежних штрафов в краевом суде.

В администрации города Перми пояснили «Новому компаньону», что считают необходимым, «не дожидаясь решения Верховного суда, конкретизировать статьи закона и придать этим нормам верный юридический статус». Это позволит быстрее навести порядок на рынке НТО. «Вносимые изменения позволят трактовать нормы закона Пермского края однозначно», — пояснили в мэрии.