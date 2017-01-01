Штрафов много не бывает Нестационарной торговле грозят новые санкции

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На минувшей неделе глава Перми Дмитрий Самойлов выступил с инициативой ввести новые штрафы за незаконное размещение НТО. Предлагаемые изменения в краевой закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» поступят в Законодательное собрание не ранее сентября 2019 года, но уже вызвали много критики со стороны предпринимателей и представителей ТСЖ. Возражения связаны как с несвоевременностью внесения инициативы, так и с необоснованными размерами штрафов.

Глава Перми Дмитрий Самойлов предложил исключить из краевого закона об административных правонарушениях статью 6.7.1 — «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению». Эта статья устанавливает штрафы за нарушение муниципальных правил благоустройства при размещении НТО.

Администрация предлагает ввести новую статью — 6.15: «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений». За размещение НТО на детской площадке или газоне (типичные примеры назначения придомовой территории многоквартирного дома) физлицам грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 15 тыс. руб., юрлицам — от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Если размещение НТО сократило площадь тротуара до величины менее 3 м, штрафы составят от 3 тыс. до 4 тыс. руб. для физлиц, от 15 тыс. до 30 тыс. руб. — для должностных лиц, от 150 тыс. до 200 тыс. руб. — для юрлиц. За размещение киосков на придомовых территориях ближе чем на 15 м к фасаду здания, а также на земле, где их размещение не допускается, штрафы ещё выше. Для физлиц они составят от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 350 тыс. руб.

Преждевременная инициатива

В июне этого года по решению Пермского краевого суда статьи 6.7 и 6.7.1 были признаны недействующими в той мере, в которой они касались административной ответственности за размещение НТО с нарушением правил благоустройства. Однако, пока решение в законную силу не вступило, это произойдёт только после рассмотрения апелляций сторон в Верховном суде. Их минимум три: и от истцов (предпринимателей и ТСЖ), и от ответчиков (заксобрания и губернатора). Именно поэтому предприниматели и представители ТСЖ считают новые законотворческие предложения главы Перми преждевременными. Они не понимают, как можно выходить с инициативами по аналогичным штрафам до того, как Верховный суд выскажет свою позицию по поддержке решения краевого суда.

«Верховный суд может как поддержать решение Пермского краевого суда, так и отменить или изменить его, — считает один из представителей истцов в Пермском краевом суде директор газеты «Эфир» Дмитрий Оксюта. — Поэтому правильнее будет сначала дождаться результатов рассмотрения этого дела в Верховном суде, а уже потом решать, какие поправки вносить в краевой закон и нужно ли вообще это делать. Верховный суд при рассмотрении этого дела в порядке апелляции наверняка сформулирует определённые правовые выводы, которые нужно будет учитывать при исполнении решения краевого суда. Кроме того, предложенный законопроект создаст довольно щекотливую ситуацию. С одной стороны, Законодательное собрание и губернатор с решением краевого суда не согласны и обжаловали его. А с другой стороны, муниципальная власть в новом законопроекте уже сейчас признаёт правильность этого решения суда (ещё не вступившего в силу) и предлагает исполнить его путём внесения соответствующих поправок в региональный закон. Нелогично получается, противоречиво».

В мотивировочной части решения краевого суда в том числе говорится, что положения краевого закона о штрафах за размещение НТО противоречат принципам определённости, ясности и недвусмысленности. Инициативу внести изменения в положения краевого закона о регулировании штрафов за размещение НТО городские власти объясняют необходимостью конкретизации норм закона. В частности, это поможет им получить действенный механизм привлечения к административной ответственности нарушителей правил благоустройства.

Размер имеет значение

Предприниматели и представители ТСЖ надеются, что в отличие от Пермского краевого суда Верховный суд встанет на их сторону в вопросе обоснованности размеров штрафов. В решении краевого суда есть только рекомендация обос­новать размеры штрафов в признанных недействительными нормах законопроекта, а само проведение оценки регулирующего воздействия признано соответствующим принятым требованиям.

В ассоциации «За сохранение НТО» согласны с тем, что административная ответственность за размещение НТО с нарушением правил благоустройства должна быть установлена. Однако там считают, что в вопросах правовой не­определённости и обоснованности размеров штрафов предлагаемый мэрией законопроект ничем не лучше действующих сейчас положений краевого закона. «Хотелось бы увидеть финансовое обоснование размеров штрафов, которого пока нет, — говорит руководитель ассоциации «За сохранение НТО» Екатерина Безгодова. — Непонятно, кто виновник и в чём заключается вина. В тексте отчёта также ничего не сказано о последствиях принятия законопроекта для бюджета. Хотя и устранение последствий демонтажа НТО, и ликвидация стихийных рынков в Перми приведут к бюджетным расходам». Екатерина Безгодова также предложила вынести проект закона на референдум.

Ещё одна претензия критиков к законопроекту мэрии — многократность наказания для владельцев НТО и собственников земель. Предприниматели и представители ТСЖ недовольны тем, что за одно и то же нарушение их смогут штрафовать несколько раз.

Представителей общественности также удивила логика, заложенная в дифференциацию штрафов законопроекта: например, за размещение НТО ближе чем на 15 м к зданию предполагается более серьёзный штраф, чем за его размещение на детской площадке.

В администрации Перми пояснили, что дифференциация штрафов в законопроекте обусловлена степенью общественной опасности. Источник в городской администрации пояснил «Новому компаньону», что ещё есть возможность доработать законопроект в вопросе обос­нованности размера штрафов. «Пока инициатива ещё не внесена в Законодательное собрание. Она опубликована для общественного обсуждения, и все поступившие предложения будут рассмотрены», — пояснил собеседник.

К обсуждению инициативы администрации о новых штрафах на минувшей неделе подключился уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Маховиков. Он провёл круг­лый стол с предпринимателями, посвящённый этой теме. В ходе обсуждения он обратил внимание, что законопроект касается не только Перми, но и муниципалитетов Пермского края. «Закон принимается не только для Перми. Нужно учитывать, что товарооборот или размер арендной платы в разных муниципалитетах будет отличаться. Величина штрафов в законопроекте должна быть обос­нована, для этого должен быть выбран какой-то исчисляемый показатель», — отметил бизнес-омбудсмен.

Анатолий Маховиков также высказался против многоразовых наказаний и выступил за сокращение размеров штрафов. Он обещал лично выйти с предложением об изменении этих аспектов в рассматриваемом законопроекте.

Как пояснил «Новому компаньону» начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Александр Кузнецов, предложения об изменении краевого закона «Об административных нарушениях в Пермском крае» поступят в законодательный орган региона не ранее сентября. В администрации Перми отмечают, что процедура оценки регулирующего воздействия законопроекта не завершена, и обещают, что документ будет доработан.